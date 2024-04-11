Хинштейн заявил, что России нужен закон об ИИ

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Нормы, регулирующие сферу искусственного интеллекта (ИИ), необходимо закрепить в отдельном законе, но сделать это так, чтобы не навредить его развитию; закон будет обсуждаться в рамках подготовки Цифрового кодекса, заявил председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

"Законодательно нам надо эти вещи закреплять. Есть сегодня определенные декларации, которые уже бизнес принимает, этического развития ИИ. Это очень хорошо, но очевидно, что нужен закон, который даст правовое регулирование вообще сферы ИИ, потому что сегодня, к сожалению, у нас с точки зрения нормативной базы ИИ присутствует только в двух законах в виде отсылочных норм", - сказал Хинштейн журналистам перед началом выездного заседания комитета на площадке Промсвязьбанка.

По его словам, это большая серьезная работа. "Потому что тут важно не навредить и не остановить технический прогресс. Но если такое явление как ИИ существует, развивается, охватывает все больше и больше сфер нашей жизни, то очевидно, что должно быть его правовое регулирование", - сказал депутат.

Он сообщил, что законодательное регулирование ИИ будет обсуждаться в рамках подготовки Цифрового кодекса.

"Мы сегодня с вами регулируем интернет, почему мы не должны регулировать ИИ, по крайней мере, дав ему определённые правовые рамки? Кстати это одна из тем внутри разработки Цифрового кодекса, которым мы сегодня на площадке Минцифры начали заниматься", - добавил Хинштейн.

В настоящее время этот вопрос находится на стадии обсуждения, работа над законопроектом ещё не началась, уточнил он.

"Искусственный интеллект тоже должен существовать в определенных границах, он не может просто саморазвиваться без контроля со стороны человека, человек должен управлять ИИ. Мы не в состоянии выполнить такое количество операций за секунду, которое может сделать обычный компьютер, тем не менее компьютер зависит от нас с вами, а не мы от этого компьютера", - сказал глава комитета.