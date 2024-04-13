Решетников назвал развитие технологий ИИ одной из ключевых задач

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Рынок труда в России в ближайшие годы будет крайне напряженным, поэтому развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) является одной из ключевых задач, считает министр экономического развития РФ Максим Решетников

"Мы в ближайшие годы будем существовать в условиях крайне напряженного рынка труда, нам потребуется наращивать производительность, и в общем и целом искусственный интеллект - это технология №1 с точки зрения производительности", - сказал он, выступая с лекцией в Новосибирском госуниверситете в субботу.

Министр отметил, что эти технологии могут применяться на разных этапах: для решения производственных задач, задач в секторе услуг, это могут быть голосовые помощники, маркетинг, вопросы безопасности и т.д.

Он также отметил, что доля ВВП РФ, созданная с применение искусственного интеллекта, в 2023 году составила 1 трлн рублей.

"До 2030 года эффект должен вырасти до 11,2 трлн рублей, - сказал министр. - Но должен сразу сказать, что в оценке эффективности вклада искусственного интеллекта мы еще находимся в процессе формирования метрик".

Решетников отметил, что в целом сфера искусственного интеллекта движется в сторону появления так называемого "осознанного интеллекта", который способен соотносить произведенные им продукты с фактами и новыми данными, и донастраиваться.