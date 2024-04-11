Путин распорядился выделить средства на развитие космической ядерной энергетики

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров до 15 июня выделить средства для реализации проекта "Развитие космической ядерной энергетики России".

"При участии Госкорпорации "Роскосмос" и Госкорпорации "Росатом" принять решения о выделении начиная с 2024 года из федерального бюджета бюджетных ассигнований в объеме, необходимом для реализации мероприятий, предусмотренных федеральным проектом "Развитие космической ядерной энергетики России", - говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля в четверг.

Особое внимание необходимо обратить "на реализацию мероприятий по развитию имеющегося научно-технического задела в сфере космической ядерной энергетики", отмечается в документе.