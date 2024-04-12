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Президент РФ поручил кабмину разработать принципы подготовки новых нацпроектов

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать до 30 апреля основные принципы подготовки новых национальных проектов и определить механизмы их софинансирования, сообщил Кремль в четверг.

"Разработать основные принципы подготовки новых национальных проектов, подходы к формированию системы управления этими проектами и определению механизмов их софинансирования с учетом особенностей реализации каждого национального проекта и представить соответствующие материалы в Администрацию Президента Российской Федерации и комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлениям социально-экономического развития Российской Федерации", - говорится в поручении.

Согласно документу, предложение кабмина будет рассмотрено на совместном заседании Государственного совета и Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам при участии высших должностных лиц субъектов РФ.

Владимир Путин Кремль
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