Пепловый шлейф от камчатского вулкана Шивелуч протянулся на 40 км

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Пепловый шлейф от вулкана Шивелуч протянулся на 40 км, сообщает Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН на своей странице в телеграм-канале в пятницу.

"Шлейф ресуспендированного пепла сплошной полосой высотой до 3 км над уровнем моря протянулся на 40 км на восток-юго-восток от вулкана Шивелуч", - говорится в сообщении.

В свою очередь главное управление МЧС России по Камчатскому краю сообщает, что на пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют.

"Однако при изменении направления ветра не исключается оседание незначительного количества пепла в поселках Усть-Камчатского района", - отмечают спасатели.

Для Шивелуча установлен оранжевый код опасности для авиации. Вулкан опасен для местных авиаперевозок.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатского края, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тыс. человек. Это один из крупнейших вулканов Камчатки.