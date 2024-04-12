Средства ПВО уничтожили пять беспилотников над Белгородской и Ростовской областями

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что средства противовоздушной обороны в ночь на пятницу сбили пять украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской и Ростовской областями.

"Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Ростовской области и один - над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ.