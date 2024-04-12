Что случилось этой ночью: пятница, 12 апреля

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- ФСБ заявила о предотвращении теракта в Московской синагоге. Также в службе сообщили о пресечении планов террористов в Донецке.

- США обеспокоены угрозой терактов, подобных нападению на Crocus. Об этом заявил директор ФБР.

- Средства ПВО уничтожили пять беспилотников над Белгородской и Ростовской областями. О пострадавших или разрушениях не сообщается.

- Уровень Тобола у Кургана вырос на 10 см за 12 часов. В области выросло число затопленных домов и участков.

- Байден подтвердил обязательства США по обороне Японии и Филиппин от КНР. Заявление было сделано на состоявшейся в Вашингтоне встрече с премьер-министром Японии и президентом Филиппин.

- ХАМАС заявил о необходимости прекращения огня для выяснения судьбы израильских заложников. По словам руководителя внешних связей ХАМАС, заложники находятся у разных группировок и гибнут от обстрелов ЦАХАЛ.