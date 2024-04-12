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Уровень Тобола у Кургана вырос на 10 см за 12 часов

Уровень Тобола у Кургана вырос на 10 см за 12 часов
Сотрудники МЧС России у дамбы на реке Тобол
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Тобол около Кургана поднялся на 10 см, сообщает мэрия.

"Уровень воды в реке Тобол у города Кургана на 8:00 (местное время) (6:00 по Москве - ИФ) 12 апреля составляет 399 см (над "нулем поста"). Изменение за 12 часов - плюс 10 см", - говорится в сообщении.

Вода движется к Притобольному, Кетовскому, Белозерскому районам области и Кургану. Пик паводка в городе прогнозируют к 14-15 апреля.

В Кургане мешками с песком и грунтом укрепляют и поднимают дамбу. Ее общая протяженность составляет порядка 30 км. Укрепление планируется завершить до утра пятницы.

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