Десятки домов и приусадебных участков остаются подтопленными в Алтайском крае

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Более 30 жилых домов и свыше 110 приусадебных участков остаются подтопленными в Алтайском крае, сообщается в телеграм-канале главного управления МЧС по региону в пятницу.

"По состоянию на данный момент остаются подтопленными 31 жилой дом и 117 приусадебных участков в двух муниципальных образованиях", - говорится в сообщении.

По состоянию на четверг подтопленными в Алтайском крае оставались 60 домов и 144 приусадебных участка.

Развернут пункт временного размещения в селе Хабары Хабарского района, в нем находятся два человека.

Движение ограничено на пяти участках автодорог, в том числе затоплен один низководный мост в Алейском районе.

Последствия подтоплений устраняют 665 человек и 283 единицы техники.