МЧС сообщило, что прохождение половодья в Алтайском крае еще не завершено

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Весенний паводок в Алтайской крае еще не завершился, сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков.

"Необходимо продолжать вести активную восстановительную работу. Граждане не должны оставаться один на один со своей бедой, наша задача, чтоб они чувствовали реальную поддержку государства", - приводит пресс-служба ведомства слова министра, который в субботу утром совместно с губернатором региона Виктором Томенко совершил облет ранее подтопленных районов.

На данный момент в регионе освободились от воды 735 жилых домов и почти 2 тыс. приусадебных участков. Остаются подтопленными 28 жилых домов и 74 приусадебных участка.