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Песков не нашел умным предложение признать Московский патриархат террористическим

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле отказались комментировать предложение главы МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса признать Московский патриархат террористической организацией.

"Мы не хотели бы ничего думать о таких заявлениях. Заявления этого господина вряд ли можно отнести к категории самых умных заявлений", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ляэнеметс в телеэфире сказал: "Учитывая весь контекст, я, как министр внутренних дел, не могу сделать ничего другого, кроме как предложить парламенту объявить Московский патриархат террористическим и поддерживающим терроризм в своей деятельности, и в результате министр внутренних дел мог бы обратиться в суд и предложить распустить действующую здесь церковную организацию".

"Основываясь на экспертизе МВД и только что дошедшей оценке полиции безопасности, у меня нет другого выбора, кроме как самому принять меры по разрыву связей между Эстонской православной церковью Московского патриархата и Московским патриархом", - заявил министр.

По его данным, у Эстонской православной церкви Московского патриархата более 100 тысяч последователей (на 1,3 млн жителей), и ее подчинение Москве "несет угрозу безопасности Эстонии".

Дмитрий Песков Московский патриархат МВД Эстония Лаури Ляэнеметс
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