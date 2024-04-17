Парламент Эстонии начал обсуждать идею признать Московский патриархат террористическим

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В парламенте Эстонии начались консультации о внесенной инициативы главы эстонского МВД Лаури Ляэнеметса о признании Московского патриархата "террористической организацией" и о его запрете в стране на этом основании. Об этом сам министр сообщил ERR.

"В среду я встречаюсь с двумя фракциями. Вице-канцлер министерства внутренних дел встретится еще с одной фракцией. Текст заявления готов в черновом виде в парламенте. Сбор подписей должен начаться в ближайшее время", - сказал Ляэнеметс.

По его словам, государство не выдвигает никаких претензий в адрес действующих в Эстонии церквей и приходов, а также их прихожан.

"Единственная проблема - это связь с Москвой, то, что Москва может принимать решения по определенным вещам в этой церкви, а также тот сигнал, который глава церкви может давать", - подчеркнул глава МВД.

"Ни одно церковное здание не должно быть изъято, церковные здания должны оставаться у приходов, у приходов должна оставаться возможность исповедовать свою веру, а у людей - возможность осуществлять деятельность", - отметил министр.

При этом он считает, что приход собора Александра Невского в Таллине не может оставаться в прямом подчинении предстоятеля Русской православной церкви патриарха Кирилла, как это имеет место в настоящее время.

Он пообещал найти юридическое решение, при котором к новому юридическому лицу перейдут все существующие договоры или обязательства, которые были заключены с государством или местным самоуправлением, и что собор останется за приходом.

Каким может быть это юридическое решение, ранее предположил глава Эстонской евангелическо-лютеранской церкви Урмас Вийлма. По его словам, "в сложившейся ситуации у православных приходов будет возможность перейти под юрисдикцию Константинопольского патриархата".