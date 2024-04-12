Число пострадавших при обстреле города Рубежное в ЛНР выросло до семи

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Количество пострадавших от обстрела Рубежного со стороны украинской армии в пятницу утром увеличилось до семи, сообщили в правительстве ЛНР со ссылкой на региональный Минздрав.

"До семи человек увеличилось количество пострадавших в результате удара ВСУ кассетными боеприпасами по городу Рубежное", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале правительства.

В нем уточняется, что в ближайшее время один из пострадавших, находящийся в тяжелом состоянии, будет госпитализирован в Луганскую республиканскую клиническую больницу, еще двоих перевезут в городскую больницу Северодонецка.

"Четверо пострадавших останутся в местной больнице - в хирургическом и травматологическом отделениях. Одного из них будут наблюдать амбулаторно", - говорится в сообщении.

Ранее в пятницу в администрации Рубежного сообщили об обстреле города со стороны украинской армии с применением кассетных боеприпасов в результате чего погиб один мирный житель, еще шестеро получили ранения.