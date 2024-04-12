Один человек погиб, шестеро пострадали при обстреле города Рубежное в ЛНР

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Один мирный житель погиб, еще шестеро получили ранения в результате обстрела города Рубежное в Луганской народной республике со стороны украинской армии с применением кассетных боеприпасов в пятницу утром, сообщили в администрации Рубежного.

Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, говорится в сообщении.

Раненые госпитализированы, им оказывается необходимая помощь. "При необходимости они будут транспортированы для дальнейшего лечения в Луганскую республиканскую клиническую больницу", - добавили в администрации города.