Иск ЦБ к двум бенефициарам Бинбанка на 71 млрд рублей направлен на новое рассмотрение

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московского округа 10 апреля отменил решение судов нижестоящих инстанций о взыскании по иску Банка России с бывших бенефициаров Бинбанка Микаила Шишханова и Александра Лукина солидарно 71,2 млрд рублей.

Как следует из резолютивной части постановления на сайте суда, в этой части дело отправлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

16 февраля 2023 года апелляционный суд произвел замену банка "ФК Открытие" на его правопреемника - банк "Траст". В определении суда пояснялось, что 15 декабря 2022 года оба банка заключили договор уступки прав (требований), в соответствии с которым "ФК Открытие" передал "Трасту" все принадлежащие ему права (требования) к должникам.

Девятый арбитражный апелляционный суд 30 марта 2023 года оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который 21 ноября 2022 года частично удовлетворил иск ЦБ, решив взыскать с Шишханова и Лукина солидарно 71,2 млрд рублей.

Первоначально иск 22 сентября 2020 года был заявлен к бывшим бенефициарам, членам совета директоров и топ-менеджерам Бинбанка Михаилу Гуцериеву, Микаилу Шишханову, Александру Лукину, Константину Калагину, Петру Морсину и Кириллу Любенцову о солидарном взыскании с них убытков в пользу банка "ФК Открытие" в размере 85,4 млрд рублей. 15 октября суд принял меры обеспечения, арестовав имущество ответчиков на сумму иска, за исключением 80% ежемесячной заработной платы.

15 марта 2021 года суд утвердил мировое соглашение между банком и Гуцериевым, в соответствии с которым бизнесмен должен выплатить 14,2 млрд рублей.

На заседании 19 апреля 2021 года суд принял уточнение банка, по которому тот просит взыскать с остальных ответчиков солидарно 71,2 млрд рублей. 29 июня суд отказал Любенцову в уменьшении ареста его имущества до суммы 71,2 млрд рублей.

ЦБ в суде просит возместить убытки, понесенные в результате санации Бинбанка. В сентябре 2017 года собственники Бинбанка обратились к регулятору с просьбой санировать банк. На тот момент основной бенефициар нефтяной компании "Русснефть" Михаил Гуцериев и Микаил Шишханов контролировали 98,76% акций кредитной организации. В рамках санации регулятор докапитализировал Бинбанк почти на 57 млрд рублей, став его основным собственником. В 2019 году Бинбанк был присоединен к другому санируемому с участием ЦБ банку - "Открытие".

"Открытие" и Гуцериев 23 сентября 2020 года договорились о заключении мировой, после чего банк подал в суд заявление об утверждении мирового соглашения. Сумма соглашения составит 14,2 млрд рублей и будет выплачиваться в рассрочку. После утверждения соглашения банк планирует уточнить сумму взыскания по иску, чтобы взыскивать ее солидарно с оставшихся пяти ответчиков.

В конце декабря 2022 года ВТБ получил группу банка "Открытие" без ее требований к бывшим бенефициарам "ФК Открытие", Бинбанка и "РГС-Активы", их выкупил банк "Траст".