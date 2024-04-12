Лавров объяснил страхом рекомендацию МИД Британии не посещать Белоруссию

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - МИД Великобритании рекомендует своим гражданам не посещать Белоруссию, так как Лондон боится, что они "увидят, как на самом деле живет Беларусь", считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Боятся. Они боятся, что подданные Его Величества увидят, как на самом деле живет Беларусь, какой красивый народ белорусы, а увидев это, поймут лживость западной пропаганды", - сказал Лавров на пресс-конференции в пятницу.

Таким образом российский министр прокомментировал опубликованные накануне обновленные рекомендации МИД Великобритании по посещению Белоруссии. В них, в частности, отмечается, что Форин-офис по-прежнему рекомендует британским подданным "воздержаться от любых поездок в Белоруссию".