Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

Лавров объяснил страхом рекомендацию МИД Британии не посещать Белоруссию

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - МИД Великобритании рекомендует своим гражданам не посещать Белоруссию, так как Лондон боится, что они "увидят, как на самом деле живет Беларусь", считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Боятся. Они боятся, что подданные Его Величества увидят, как на самом деле живет Беларусь, какой красивый народ белорусы, а увидев это, поймут лживость западной пропаганды", - сказал Лавров на пресс-конференции в пятницу.

Таким образом российский министр прокомментировал опубликованные накануне обновленные рекомендации МИД Великобритании по посещению Белоруссии. В них, в частности, отмечается, что Форин-офис по-прежнему рекомендует британским подданным "воздержаться от любых поездок в Белоруссию".

Белоруссия Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Первый пуск российской многоразовой ракеты "Амур-СПГ" запланирован на 2030 год

Первый пуск российской многоразовой ракеты "Амур-СПГ" запланирован на 2030 год

Мантуров сообщил о планах пуска модернизированной ракеты "Старт-1М" в 2026 году

Паводок в России

Мэр Оренбурга призвал жителей некоторых районов эвакуироваться

Мэр Оренбурга призвал жителей некоторых районов эвакуироваться
Дипломатическое противостояние

Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Словении в Москве

Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Словении в Москве
Паводок в России

Прорванный участок дамбы в Орске восстановлен

Паводок в России

Снижение водосброса привело к резкому сокращению воды в Урале у Орска

Снижение водосброса привело к резкому сокращению воды в Урале у Орска
Паводок в России

Уровень воды в реке Урал у Орска упал ниже опасной отметки

Уровень воды в реке Урал у Орска упал ниже опасной отметки
Паводок в России

Уровень реки Урал у Оренбурга превысил опасную отметку почти на 2 метра

Уровень реки Урал у Оренбурга превысил опасную отметку почти на 2 метра
Паводок в России

Уровень Тобола у Кургана вырос на 10 см за 12 часов

Уровень Тобола у Кургана вырос на 10 см за 12 часов

Президент РФ назвал чушью утверждения о намерениях России напасть на Европу

Президент РФ назвал чушью утверждения о намерениях России напасть на Европу
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });