Лавров назвал "Копенгагенский формат" по урегулированию на Украине тупиковым

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Россия считает тупиковым "Копенгагенский формат" по урегулированию ситуации на Украине и не намерена в нем участвовать, при этом открыта к переговорам на основе сложившихся реалий, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сейчас у всех на слуху конференция в Швейцарии, которую Берн хочет провести, собрав представителей и Запада, и Глобального Юга. Но, несмотря на громкие заявления о том, что это будет новая инициатива, посвященная выработке общеприемлемых подходов, это неправда", - сказал Лавров в интервью боснийскому телеканалу "АТВ".

По словам министра, "когда наши швейцарские коллеги заявляют о желании позвать Россию на первую конференцию, то они говорят неправду".

"Мы не будем участвовать в любых мероприятиях, которые так или иначе продвигают "формулу мира" Зеленского. Это всем давно известно. Мы всерьез открыты к переговорам на основе реалий. Это все тоже знают, причем на фактах", - сказал глава МИД РФ.

Он также заявил, что "пока разговаривать не с кем", а заявления украинского, американского и европейского руководства свидетельствуют о том, что "никто из них не готов к серьезному разговору".

"Они "играют" в пародию на переговоры в виде встречи в Швейцарии. "Копенгагенский формат" абсолютно тупиковый", - заявил Лавров.

Ранее сообщилось, что в Швейцарии готовится международная конференция высокого уровня по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Несколько встреч, посвященных украинской "формуле мира", состоялись также в Копенгагене, Джидде, Валлетте и Давосе.