Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Постпред России Ульянов объяснил наличие мин вокруг ЗАЭС защитой от диверсантов

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Мины, установленные по периферии Запорожской АЭС, защищают атомную электростанцию от диверсий, сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Мины расположены между внешним и внутренним ограждениями станции. Это закрытая "буферная" зона. Персонал станции туда не заходит. Мины представляют собой угрозу только для крыс, ворон и потенциальных диверсантов. (...) Это нормальное средство защиты станции от нападений и диверсий", - написал постпред в телеграм-канале в субботу.

Накануне Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что в буферной зоне периметра ЗАЭС опять появились мины, что не соответствует стандартам безопасности МАГАТЭ.

Со своей стороны Ульянов напомнил, что в соответствии с Конвенцией о физической защите ядерного материала администрация ЗАЭС сама определяет меры по ее защите, и заявил, что "ничего чрезвычайного в наличии мин нет".

Впервые на периферии территории Запорожской АЭС эксперты МАГАТЭ обнаружили мины летом 2023 года. В ноябре они были удалены.

"В ноябре мины убрали. Теперь они появились вновь. Значит, так надо", - написал Ульянов.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

На ЗАЭС посменно дежурят несколько специалистов МАГАТЭ. Последняя ротация специалистов прошла 11 января - в 15-й раз с 1 сентября 2022 года.

Михаил Ульянов Запорожская АЭС ЗАЭС МАГАТЭ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: суббота, 20 января

Россия в 2023 году стала крупнейшим экспортером нефти в Китай

Проводникам запретят высаживать животных из поезда после гибели кота

Проводникам запретят высаживать животных из поезда после гибели кота
Выставка-форум "Россия"

Около 7 млн ипотечных кредитов выдали в РФ с 2020 года

Около 7 млн ипотечных кредитов выдали в РФ с 2020 года

Законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС будет внесен в Думу 22 января

Законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС будет внесен в Думу 22 января

Минюст РФ признал иноагентами Григория Юдина и Евгению Чирикову

Власти сообщили о ракетной опасности в Курске

Минпросвещения планирует ввести в школьный курс в 2025 г. "Историю нашего края"

Минпросвещения планирует ввести в школьный курс в 2025 г. "Историю нашего края"

Что произошло за день: пятница, 19 января

В России разработают типовой адаптационный курс для трудовых мигрантов

В России разработают типовой адаптационный курс для трудовых мигрантов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });