Постпред России Ульянов объяснил наличие мин вокруг ЗАЭС защитой от диверсантов

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Мины, установленные по периферии Запорожской АЭС, защищают атомную электростанцию от диверсий, сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Мины расположены между внешним и внутренним ограждениями станции. Это закрытая "буферная" зона. Персонал станции туда не заходит. Мины представляют собой угрозу только для крыс, ворон и потенциальных диверсантов. (...) Это нормальное средство защиты станции от нападений и диверсий", - написал постпред в телеграм-канале в субботу.

Накануне Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что в буферной зоне периметра ЗАЭС опять появились мины, что не соответствует стандартам безопасности МАГАТЭ.

Со своей стороны Ульянов напомнил, что в соответствии с Конвенцией о физической защите ядерного материала администрация ЗАЭС сама определяет меры по ее защите, и заявил, что "ничего чрезвычайного в наличии мин нет".

Впервые на периферии территории Запорожской АЭС эксперты МАГАТЭ обнаружили мины летом 2023 года. В ноябре они были удалены.

"В ноябре мины убрали. Теперь они появились вновь. Значит, так надо", - написал Ульянов.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

На ЗАЭС посменно дежурят несколько специалистов МАГАТЭ. Последняя ротация специалистов прошла 11 января - в 15-й раз с 1 сентября 2022 года.