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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

ВСУ обстреляли жилой сектор запорожского Токмака, есть погибшие и раненые

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Жилой сектор города Токмак (Запорожская область) попал под обстрел со стороны Украины, есть погибшие и раненые, сообщил в пятницу глава региона Евгений Балицкий.

"В результате обстрела со стороны ВСУ многоквартирного сектора Токмака есть погибшие, среди которых один ребенок, десятки жителей тяжело ранены", - написал Балицкий в своем телеграм-канале.

Губернатор не назвал точное количество пострадавших, уточнив, что сейчас ведется тушение пожара и разбор завалов.

По данным Балицкого, из-за обстрела остались без газоснабжения девять многоэтажек и 25 частных домов.

Запорожская область Токмак Евгений Балицкий
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