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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

До восьми возросло число жертв атаки ВСУ на запорожский Токмак

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Продолжается разбор завалов после удара ВСУ по жилому сектору Токмака (Запорожская область), число погибших возросло до восьми человек, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Оперативные службы Запорожской области продолжают разбор завалов разрушенных после атаки ВСУ жилых домов в Токмаке. За прошедшую ночь из-под завалов извлекли тела еще двух человек. На данный момент число погибших составляет 8 человек, среди них два ребенка", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Губернатор добавил, что госпитализированы 13 пострадавших, им оказывают медицинскую помощь. В данный момент проводится оценка разрушений, людям, оставшимся без кровли, предоставлено временное жилье. Материальную помощь окажут и жителям поврежденных соседних домов.

Об атаке на жилой сектор Токмака Балицкий сообщил накануне, отметив, что есть погибшие, среди которых один ребенок, и раненые. Также из-за обстрелов без газоснабжения осталось девять многоэтажек и 25 частных домов.

Токмак Запорожская область Евгений Балицкий
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