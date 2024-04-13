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Более 12,7 тыс. жилых домов остаются подтопленными в 39 российских регионах

Более 12,7 тыс. жилых домов остаются подтопленными в 39 российских регионах
Паводок в Оренбурге
AP/ТАСС

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Более 12,7 тыс. жилых домов и 22 тыс. приусадебных участков остаются подтопленными в 39 субъектах РФ, сообщила пресс-служба МЧС РФ в субботу.

Отмечается, что в ряде регионов фиксируется улучшение с паводковой обстановкой.

В частности, в Орске вода продолжает отступать из затопленных районов. "Ситуация стабилизируется. За сутки освободилось от воды около 200 домов", - отметили в министерстве.

В Оренбурге же ситуация с паводком ухудшается, продолжается эвакуация населения.

"Водоналивную дамбу в Оренбурге контролируют круглосуточно. Подтоплено более 2,9 тыс. жилых домов и 4,9 тыс. приусадебных участков. С подтопленных территорий эвакуировано 1531 человек, в том числе 325 детей", - говорится в сообщении.

Всего в зоне ЧС в Оренбургской области задействована группировка более 4,5 тыс. человек, 979 единиц техники, 256 плавсредств и 16 беспилотных систем.

В Курганской области остаются затопленными в 12 населенных пунктах 269 жилых домов, 409 приусадебных участков, один низководный мост и 7 участков автомобильных дорог.

Хроника 30 марта – 13 апреля 2024 годаПаводок в России
МЧС РФ Оренбургская область Курганская область
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