Школьники Орска с понедельника вернутся к очному обучению

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Школьники пострадавшего от паводка Орска с понедельника вернутся к очным занятиям, сообщает пресс-служба областного правительства в своем телеграм-канале.

Соответствующую задачу поставил губернатор Оренбургской области Денис Паслер региональному министерству образования.

"15 апреля школьники города Орска возвратятся за парты. Дети, которые пока не могут вернуться в свои школы из-за паводка, временно будут посещать другие учебные заведения. Тем, кому это необходимо, будет оказана помощь с обеспечением одеждой и обувью", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из 14 школ, оказавшихся в зоне подтопления, пока не откроются школы №№ 6, 24 и 49. Кроме того, школы №№ 11, 13, 17, 32, 35 и 88 продолжат работать как пункты временного размещения граждан. Ученики этих школ будут распределены в другие образовательные учреждения.

Горячее питание в школах Орска будет возобновлено со вторника. В связи с этим в понедельник все школы отработают по сокращенному расписанию - по 3 урока в каждую смену.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем. 5 апреля в Орске прорвало дамбу и вода стремительно начала затапливать город. 7 апреля правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера.