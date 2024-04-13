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Ивановский аэропорт приостановил работу для обновления сертификата

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Аэропорт "Иваново" сообщил о приостановке работы и отмене всех рейсов.

"Аэропорт "Иваново" приостановил свою работу в связи с обновлением сертификата на аэродром. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы процесс получения нового сертификата был выполнен в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении предприятия.

Сроки возобновления работы не уточняются.

Для возврата билетов или получения дополнительной информации в аэропорту рекомендуют обращаться в авиакомпании Nordwind и "Азимут".

Аэропорт "Иваново" обслуживает внутренние рейсы. Оператор - ООО "Центр Авиа" (Ивановский район Ивановской области), владельцем которого является Надежда Полякова.

Иваново Nordwind Азимут Центр Авиа
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