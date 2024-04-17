Аэропорт "Иваново" прошел сертификацию и возобновит рейсы с 18 апреля

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Аэропорт "Иваново" прошел сертификацию Росавиации и возобновляет полеты, сообщила пресс-служба областного правительства.

"Авиасообщение из аэропорта "Иваново" с 18 апреля возобновляется по всем направлениям. Обновленный сертификат на соответствие аэродрома выдан Росавиацией 17 апреля", - прокомментировал гендиректор аэропорта Николай Субботин.

Комиссия Росавиации и подведомственного института "Аэропроект" 16 апреля проверила выполнение рекомендаций, выданных в ходе первичной проверки для обновления сертификата на аэродром в ноябре 2023 года. По результатам работы составлен акт, на основании которого принято решение о сертификации.

Полеты возобновляются по всем направлениям - в Петербург, Сочи, Калининград и Минеральные Воды. Со 2 июня стартуют полеты по новому направлению в Махачкалу.

Аэропорт "Иваново" 13 апреля сообщил о приостановке работы и отмене всех рейсов в связи с обновлением сертификата на аэродром.

"Замечания, которые были выявлены в ноябре 2023 года во время первичного обновления сертификата, невозможно было устранить в зимний период, нам было дано дополнительное время. Как только позволили погодные условия, необходимые работы были выполнены, и в марте приступили к организации повторной процедуры обследования аэропорта", - говорил Субботин.

Аэропорт "Иваново" обслуживает внутренние рейсы. Оператор - ООО "Центр Авиа" (Ивановский район Ивановской области), владельцем которого является Надежда Полякова.