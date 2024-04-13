Минобороны РФ заявило о контроле над населенным пунктом Первомайское в ДНР

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные взяли под контроль населенный пункт Первомайское в Донецкой народной республике (ДНР), заявили в Минобороны РФ в субботу.

На авдеевском направлении подразделениями группировки войск "Центр" взят под контроль "населенный пункт Первомайское Донецкой народной республики (ДНР)", говорится в сообщении.

Также, по словам военных, отражено восемь контратак ВСУ в районах населенных пунктов Уманское, Первомайское, Красногоровка, Бердычи и Ленинское (ДНР).

В Минобороны РФ заявили, что потери армии Украины составили: до 235 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также 122 мм гаубица Д-30.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красногоровка и Антоновка (ДНР)", - заявили в военном ведомстве.

Там отметили, что южнее населенного пункта Новомихайловка (ДНР) отражены две атаки украинских штурмовых групп.

"ВСУ потеряли свыше 500 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 23 автомобиля и боевую машину зенитного ракетного комплекса "Стрела-10". В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две 155 мм гаубицы М777 производства США, 152 мм гаубица Д-20 и 122 мм гаубица Д-30", - заявили военные.

"На купянском направлении подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированию 54-й механизированной бригады ВСУ в районе города Купянск Харьковской области и отразили три атаки штурмовых групп 12-й бригады спецназначения ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва (ЛНР)", - заявили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, потери украинской армии составили: до 25 военнослужащих, три пикапа, 155 мм самоходная артиллерийская установка Krab, 152 мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 152 мм гаубица Д-20, а также станция радиоэлектронной борьбы "Нота".

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное (ДНР)", - заявили в министерстве.

Военные заявили, что потери армии Украины на данном направлении составили: более 110 военнослужащих, четыре пикапа, 155 мм самоходная артиллерийская установка Krab, 155 мм гаубица М777, станция радиоэлектронной борьбы "Нота".

"На херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение живой силе и технике 121-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Михайловка и Ивановка Херсонской области", - заявили в военном ведомстве.

В Минобороны РФ заявили, что потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, три автомобиля, 155 мм гаубица М777, 155 мм гаубица FН-70, а также 155 мм самоходная артиллерийская установка Krab.