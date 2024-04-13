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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

Что произошло за день: суббота, 13 апреля

Последствия ударов ВСУ по Луганску и запорожскому Токмаку, нападение мужчины с ножом на посетителей торгового центра в Сиднее

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Девять человек пострадали в результате ракетного удара по Луганску. Семеро пострадавших - сотрудники машиностроительного завода, по которому был нанесен удар, еще двое - жители расположенных рядом домов.

- Одиннадцать человек погибли в результате удара ВСУ по Токмаку (Запорожская область). Два человека пропали без вести, 20 человек пострадали, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

- Минобороны РФ заявило о взятии под контроль населенного пункта Первомайское в ДНР.

- МВД проведет проверку после заявления МИД Киргизии о том, что полицейские ворвались в дом советника посла. В министерстве сообщили, что сотрудники столичного управления полиции проводили профилактический обход жилого сектора и не знали, что по этому адресу живет семья дипломатического работника.

- Мужчина попытался поджечь здание правительства Владимирской области, бросив баллончик с горючей смесью. Его задержали.

- Шесть человек погибли в Сиднее в результате нападения мужчины с ножом на посетителей торгового центра. Нападавшего застрелила инспектор полиции.

- "Спартак" проиграл "Сочи" в чемпионате России по футболу: на 76-й минуте гол провел Яхья Аттийят-аллах. "Зенит" со счетом 2:1 обыграл "Краснодар" и упрочил лидерство в РПЛ.

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