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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

Сильный ливень с градом вызвал подтопления в Кабардино-Балкарии

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Последствия непогоды ликвидируют в Кабардино-Балкарии, сообщает ГУ МЧС России по республике в субботу.

"На территории республики прошли сильные ливневые дожди в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром. В результате пройденного циклона местами были подтоплены низменные участки местности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пожарно-спасательными подразделениями МЧС России проводится адресная работа по откачке воды и ликвидации последствий непогоды.

По данным ведомства, социально значимые объекты функционируют в штатном режиме. Подача электроэнергии, водоснабжение и газоснабжение также осуществляется в штатном режиме.

По пройденному циклону погибших и пострадавших нет, уточнили в МЧС.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков отметил, что все оперативные службы продолжают нести дежурство в усиленном режиме. Оперативные службы и дорожники устраняют последствия непогоды в Нальчике.

Как он написал в своем телеграм-канале, "проводится оценка последствий непогоды и мониторинг целостности инженерной инфраструктуры: систем водо- газо- и электроснабжения, а также дорог". Коков добавил, что держит ситуацию на личном контроле.

По данным администрации Нальчика, в результате обильных осадков на территории городского округа были затоплены дождевыми сточными водами несколько частных домов, расположенных на низменных участках в микрорайонах Вольный Аул, Дубки, а также участок автодороги по улице Таманской Дивизии.

В связи с неблагоприятными погодными условиями все коммунальные службы города находятся в полной готовности предпринять необходимые меры в случае чрезвычайных ситуаций, отметили в мэрии Нальчика.

Накануне ГУ МЧС России по КБР распространило штормовое предупреждение из-за сильных дождей, грозовых ливней с градом и шквалистым усилением ветра до 25 м/с, ожидаемых в республике 13-14 апреля.

КБР Кабардино-Балкария Казбек Коков Нальчик
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