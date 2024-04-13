Глава Запорожской области сообщил об 11 погибших в Токмаке

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - В результате удара ВСУ по Токмаку (Запорожская область) погибли 11 человек, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Евгений Балицкий.

"На данный момент в результате террористической атаки 11 погибших, двое без вести пропавших, 20 человек пострадавших", - написал он.

По его данным, к 19:00 поднято тело еще одной погибшей, продолжаются поиски женщины с малолетним ребенком.

Балицкий сообщил, что администрация Токмака составляет списки на выплату материальной помощи.

"Выплаты в размере одного миллиона рублей получат родственники погибших, 750 тысяч - тяжелораненые, 500 тысяч - средней степени тяжести, 250 тысяч - получившие легкие ранения или контузию. Также будет оказана помощь утратившим жилье", - говорится в сообщении.