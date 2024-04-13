Многоэтажный дом загорелся на Котельнической набережной в Москве

Вид на высотный жилой дом на Котельнической набережной Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - 22 этаж жилого здания загорелся на Котельнической набережной в Москве, проводится разведка, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС в субботу.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: Котельническая набережная, д. 1/15, к. Б. Происходит открытое горение на 22 этаже. Пожарные незамедлительно приступили к работам, проводится разведка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что здание разноуровневое - 9-23-этажное.

Дальнейшая информация уточняется.