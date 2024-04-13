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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

Пожар в доме на Котельнической набережной в Москве не подтвердился

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Пожарные провели разведку на месте предполагаемого возгорания в многоэтажном доме на Котельнической набережной в Москве, факт пожара не подтвержден, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС в субботу.

"Огнеборцы провели разведку в ходе которой была обнаружена газовая горелка на балконе 23 этажа. Пожар не подтвержден", - говорится в сообщении.

Ранее в субботу в ГУ МЧС по Москве поступило сообщение о пожаре на 22 этаже жилого дома на Котельнической набережной.

МЧС Котельническая набережная
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