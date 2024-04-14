Власти сообщили о стабилизации паводковой обстановки в Оренбуржье

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Стабилизация паводковой обстановки наблюдается в Оренбургской области, которая столкнулась с сильнейшим за последние десятилетия половодьем, сообщается в телеграм-канале регионального департамента пожарной безопасности и гражданской защиты в воскресенье.

"По состоянию на 8:00 гидрологическая обстановка в регионе стабилизировалась", - говорится в сообщении.

В частности, в реке Урал у города Орска (второй по численности населения город региона) уровень воды за сутки упал на 51 см и составляет 680 см, у села Илек - на 2 см, до 892 см.

Уровень реки Суундук в Кваркено снизился на 16 см, реки Орь в селе Ащебутак - на 80 см, реки Салмыш в селе Буланово - на 55 см.

Кроме того, на реке Самара в поселке Новосергиевка наблюдается снижение уровня воды 58 см, на реке Самара в Бузулуке - на 31 см, а на реке Черная в селе Краснохолм - 48 см.

"В областном центре на реке Урал зафиксировано падение уровня воды: за последние три часа уровень воды в реке уменьшился на 5 см (с 6:00 до 8:00 - минус 2 см, с 8:00 до 9:00 - минус 3 см)", - говорится в сообщении.

Однако во многих населенных пунктах еще остаются подтопленными дома и людям необходима помощь спасателей. Устранение последствий паводка продолжается.

По последним данным, в регионе остаются подтопленными почти 13,5 тыс. домов и около 20,7 тыс. участков в 62 населенных пунктах. Всего эвакуированы свыше 16,4 тыс. человек, из них почти 1,1 тыс. находятся в пунктах временного размещения.

Оренбуржье столкнулось с сильнейшим за последние десятилетия паводком, с 4 апреля в области действует режим ЧС регионального уровня. 7 апреля правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера. Власти региона оценивают ущерб от паводка в 40 млрд руб.

Самая сложная ситуация сложилась в Орске, где 5 апреля прорвало дамбу, а также в Оренбурге.

Ранее мэр Оренбурга Сергей Салмин заявлял, что такой большой воды в реке не видели давно. По его данным, в 1942 году уровень был 946 см, в 1957 году - 939 см.

В этом же году вода, по последним данным, поднималась до уровня 1187 см.