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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

Уровень реки Урал у Оренбурга стал снижаться

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Урал впервые снизился с начала паводка на 2 см, сообщается в телеграм-канале администрации Оренбурга в воскресенье.

"Уровень воды реки Урал снизился на 2 см", - говорится в сообщении.

Так, на утро 14 апреля он составляет 1185 см.

"За сутки в целом уровень увеличился на 14 см, но за последние 2 часа снизился на 2 см", - отмечает пресс-служба.

В свою очередь пресс-служба правительства области сообщает о еще более интенсивном снижении уровня воды.

"Утром 14 апреля Гидрометцентр фиксирует уменьшение уровня реки Урал у Оренбурга на 5 см, причем на 3 см - за последний час. В настоящее время вода на отметке 11 м 82 см", - сообщается в телеграм-канале регионального правительства.

Уровень воды в реке Сакмара также идет на снижение. За прошедшие сутки река убавила 14 сантиметров и сейчас находится на отметке 739 см.

Ранее администрация Оренбургского района Оренбургской области сообщала, что уровень воды в реке Урал у Оренбурга по состоянию на 06:00 составлял 1187 см и не менялся в течение 10 часов.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем. 7 апреля правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера. Власти региона оценивают ущерб от паводка в 40 млрд руб.

По последним данным, в регионе остаются подтопленными почти 13,5 тыс. домов и около 3,5 тыс. участков в 62 населенных пунктах.

Оренбургская область
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