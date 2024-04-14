Корабль ТОФ преодолел Суэцкий канал и зашел в Средиземное море

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Фрегат "Маршал Шапошников" Тихоокеанского флота (ТОФ) зашел в Средиземное море после прохождения Суэцкого канала, сообщает Минобороны РФ в воскресенье на своем сайте.

По словам военных, экипаж корабля продолжает выполнение задач в рамках дальнего морского похода.

Как сообщили в министерстве, "в Средиземном море фрегат ТОФ будет действовать в соответствии с ранее утвержденным планом боевой подготовки флота".

В Минобороны отметили, что ранее фрегат совершил деловой заход в египетский порт Сафага.