Большой противолодочный корабль ТОФ провел учение в Японском море

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота (ТОФ) "Адмирал Пантелеев" провел артиллерийские стрельбы по условному противнику в Японском море, сообщили в пресс-службе ТОФ.

"По замыслу мероприятия в ходе выполнения задач по предназначению в акватории Японского моря личный состав БПК обнаружил корабль условного противника в запретной для плавания зоне. После проведения кораблем-нарушителем явных маневров для условного пересечения морской границы РФ экипаж корабля вступил с "противником" в морской бой", - говорится в сообщении

Корабль условного противника попытался атаковать зенитными ракетами, которые были уничтожилены артиллерийским комплексом АК-630 расчеты противовоздушной обороны.

После этого "Адмирал Пантелеев" отработал постановку аэрозольной маскировки и радиоэлектронных помех. Также проведены артиллерийские стрельбы из установки АК-100 по надводной цели. В итоге корабль условного противника был уничтожен.

В роли "вражеского" корабля был использован морской щит-мишень.