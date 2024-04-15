Граждане в пять раз увеличили интерес к внесудебному банкротству, лидируют пенсионеры

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Количество стартовавших внесудебных процедур банкротства граждан за первые три месяца 2024 года оказалось в пять раз больше - 12654, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные "Федресурса" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, fedresurs.ru). Темп прироста судебных банкротств кардинально замедлился: до 18,2% с 40,3%.

Всего за время существования механизма личного банкротства с октября 2015 года суды признали несостоятельными 1,19 млн граждан и индивидуальных предпринимателей. За первые три месяца 2024 года такой статус получили 89,8 тыс. человек, что на 18,2% больше, чем за аналогичный период 2023 года (75,97 тыс.). Это значительно меньше, чем годом ранее. Тогда, в январе-марте 2023 года, этот показатель вырос на 40,3% к уровню того же периода 2022 года.

Эта тенденция связана, в том числе с развитием внесудебной процедуры личного банкротства граждан, считает руководитель "Федресурса", заместитель гендиректора группы "Интерфакс" Алексей Юхнин.

Развитие внесудебного банкротства граждан

Интерес к упрощенной процедуре личного банкротства, которая идет через многофункциональные центры (МФЦ), у граждан растет. И все чаще, согласно статистике, обращения в них оказываются успешными: в I квартале 2024 года отклонены были только 8% заявлений, тогда как годом ранее доля возвратов доходила до 30%.

За отчетный период стартовали 12654 таких процедур, что в пять раз больше, чем в январе-марте 2023 года (2504). Более половины начатых дел пришлось на пенсионеров, для которых доступ к внесудебной процедуре был упрощен с 3 ноября 2023 года. С этого момента они, как и другие получатели социальных выплат, получили возможность обратиться в МФЦ с соответствующим заявлением через год после начала исполнительного производства. До этого они не могли инициировать внесудебную процедуру из-за наличия регулярных платежей от государства. Кроме того, для всех был расширен диапазон долга, позволяющий запустить внесудебное банкротство. Теперь он составляет от 25 тыс. рублей до 1 млн рублей (ранее 50 тыс. - 500 тыс. рублей).

"Сразу после расширения критериев доступа процедурой стали активно пользоваться новые категории граждан, в частности пенсионеры. С учетом высокой социальной значимости бесплатного освобождения от непосильного долга для наименее защищенных слоев населения, можно говорить об успехе этого начинания", - говорит Юхнин.

Всего с сентября 2020 года по март 2024 года стартовали 42102 внесудебные процедуры с общей суммой долга 17,26 млрд рублей. Завершены 21267 процедур с долгом 7,3 млрд рублей, свидетельствует статистика.