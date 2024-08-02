В Думу внесли законопроект об ограничении рекламы правовой помощи гражданам

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект № 687725-8, который запрещает рекламу услуг правовой помощи гражданам в сфере внесудебного банкротства без указания их стоимости. Это поправки к закону о рекламе.

"Не допускается реклама услуг по оказанию правовой помощи гражданину в рамках внесудебного банкротства без указания стоимости таких услуг и разъяснения негативных последствий процедуры внесудебного банкротства, а также содержащая обещания прекратить финансовые обязательства гражданина", - говорится во внесенном законопроекте.

Его авторы объясняют, что сейчас реклама о "списании долгов" и "освобождения от финансовых обязательств" граждан в рамках внесудебного банкротства формирует ощущение доступности данной меры и мнение об отсутствии последствий данной процедуры в том время как среди правовых последствий может быть продажа практически всего имущества должника, оспаривание сделок, невозможность получить кредит после банкротства.

"Кроме того предлагается установить запрет на указание в рекламе обещаний прекратить финансовые обязательства гражданина, что позволит исключить в рекламе формулировки о "списании долгов", "избавлении от долгов", "очищении кредитной истории" "освобождении от долгов" и другие схожие по смыслу", - говорится в пояснительной записке к проекту.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Процедура внесудебного банкротства, которая осуществляется бесплатно через многофункциональные центры (МФЦ), для граждан появилась в России в сентябре 2020 года. Изначально она была доступна гражданам с долгами от 50 тысяч рублей до 500 тысяч рублей, в отношении которых приставы прекратили исполнительное производство из-за отсутствия имущества.

С 3 ноября 2023 года внесудебное банкротство доступно гражданам с долгами на сумму от 25 тысяч рублей до 1 млн рублей. При этом процедура стала возможна и для граждан, в отношении которых исполнительное производство не было прекращено из-за отсутствия имущества. Прежде всего, это пенсионеры и другие граждане, единственным доходом которых являются выплаты социального характера. Инициировать внесудебную процедуру личного банкротства они могут через год после начала принудительного взыскания долга с них. Все остальные имеют право это сделать через семь лет после начала принудительного взыскания долга с них.

Всего за период существования внесудебного банкротства с сентября 2020 по конец июня 2024 года стартовали 54 772 процедуры, завершены 29 174.