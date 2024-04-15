В Севастополе отменили воздушную тревогу

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Отменено предупреждение о воздушной тревоге, объявленное в Севастополе в понедельник утром, написал в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Между сообщениями о тревоге и ее отмене прошло около 1 часа 50 минут. На это время жителям было рекомендовано проследовать в укрытия, было остановлено движение морского и наземного общественного транспорта.

Оповещения о воздушной тревоге введены в городе с конца сентября 2023 года после ракетного удара по штабу Черноморского флота.