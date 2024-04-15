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Движение по Крымскому мосту открыто после двухчасовой остановки

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Проезд автомобилей по Крымскому мосту восстановлен в понедельник днем после временного перекрытия, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

Мост был закрыт для движения автотранспорта более двух часов.

Утром губернатор Севастополя Михаил Развожаев одновременно с остановкой движения по Крымскому мосту объявил в городе воздушную тревогу, в настоящее время уже дан отбой.

Севастополь Крымский мост Михаил Развожаев
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