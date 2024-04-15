Жилищное строительство в РФ за I квартал выросло на 1,5%

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Объем жилищного строительства в России в марте 2024 года составил 8 млн 726,1 тыс. кв. м, что на 1,0% больше, чем в марте 2023 года, говорится в опубликованных в понедельник материалах Росстата.

За январь-март 2024 года объем жилищного строительства в стране составил 29 млн 353,8 тыс. кв. м (рост на 1,5% к аналогичному периоду 2023 года).

Как сообщалось, объем жилищного строительства в России в феврале 2024 года составил 8 млн 491,2 тыс. кв. м (рост на 2,6% в годовом выражении), в январе 2024 года - 12 млн 136,5 тыс. кв. м (рост на 1,0% в годовом выражении).

В целом за 2023 год жилищное строительство, как сообщалось, продемонстрировало рост на 7,5% - по итогам прошлого года были введены рекордные (за все время наблюдения с 1991 года) 110 млн 438,5 тыс. кв. м жилья после 102,7 млн кв. м (предыдущий рекорд) в 2022 году.