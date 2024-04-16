Бастрыкин предложил расширить круг трудных детей, которые попадают в ЦВС

В РФ более 400 тыс. подростков состоят на профилактическом учете

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает, что необходимо расширить круг трудных подростков, помещаемых в центры временного содержания (ЦВС) для несовершеннолетних правонарушителей.

"В нашей стране существуют центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей в системе МВД. Полагаем, необходимо расширить категории детей, которые могут помещаться в такие центры по решению суда, например, неоднократно совершившие административные правонарушения", - сказал Бастрыкин в интервью "Комсомольской правде" во вторник.

По его словам, в центрах с несовершеннолетними правонарушителями будут работать психологи и другие специалисты, которые смогут на ранних стадиях скорректировать их деструктивное поведение.

Как отметил глава СКР, в России более 400 тыс. подростков состоят на профилактическом учете, а четверть из них повторно преступают закон.

"В настоящее время в Госдуме подготовлен законопроект, который предусматривает привлечение наставников и общественные организации к профилактической работе с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию. Мне кажется, эта идея заслуживает самого пристального внимания", - считает Бастрыкин.

После образования реестра наставников, пояснил он, комиссии по делам несовершеннолетних в полной мере смогут использовать общественных наставников, в том числе выдвигаемых предприятиями и организациями, для профилактической работы с несовершеннолетними правонарушителями.

Кроме того, считает председатель СКР, также "необходимо шире использовать механизм привлечения волонтерских организаций к профилактической работе с детьми, в том числе для социальной адаптации детей-сирот и всех молодых людей, кто находится в трудной жизненной ситуации".

По словам Бастрыкина, в 2023 году в отношении подростков было возбуждено более 8,5 тыс. уголовных дел. Между тем, в последние годы также отмечается рост числа тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними.

"Например, если в 2022 году было возбуждено 8 тыс. 573 уголовных дела, то в 2023 году уже 8 тыс. 757. Но большую обеспокоенность вызывает именно увеличение числа тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых подростками. В 2023 году их стало на треть больше, а в общем массиве совершенных ими преступлений доля групповой преступности составила свыше 40%", - сказал глава СКР.