Что случилось этой ночью: вторник, 16 апреля

Срочная эвакуация в Ишиме, повышение уровня воды в Тоболе, Байден отказался давать показания в Конгрессе, 14 задержанных на акции в Тбилиси

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Жителей тюменского Ишима призвали срочно эвакуироваться из-за "критического подъема воды". В мэрии "Интерфаксу" сообщили, что уровень воды в реке Ишим поднялся на 57 см, достигнув 344 см.

- Уровень реки Тобол около Кургана вырос до 742 см. Неблагоприятные явления в городе наступают при уровне воды в 700 см, опасные - при 850 см.

- Джо Байден отказался давать показания в Конгрессе США в рамках дела об импичменте.

- Палата представителей США рассмотрит на этой неделе поддержку Украины. Спикер палаты Майк Джонсон намерен внести на рассмотрение отдельные законопроекты о помощи Израилю, Украине, союзникам Штатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

- Александр Бастрыкин предложил расширить круг детей, которые попадают в центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. По словам председателя Следственного комитета, на профилактическом учете в России состоят более 400 тыс. подростков.

- В Тбилиси задержаны 14 участников акции против закона об иноагентах. Как заявили в МВД Грузии, задержанные нарушали общественный порядок, оказывали сопротивление полицейским и оскорбляли их. Организаторы акции сообщили, что продолжат протестовать во вторник.