Жителей тюменского Ишима призвали срочно эвакуироваться из-за "критического подъема воды"

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В связи сильным повышением уровня воды в Ишиме жителям города Ишим в Тюменской области рекомендовано срочно эвакуироваться, сообщает информационный центр регионального правительства во вторник.

"На реке идет критический подъем воды", - говорится в сообщении.

Горожанам в 06:00 (04:00 мск) пришли СМС-сообщения с призывом покинуть дома, которые попадают в зону подтопления.

В администрации города "Интерфаксу" сообщили, что за сутки уровень воды в Ишиме поднялся на 57 см, достигнув 344 см.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за угрозы паводка. В период весеннего половодья в регионе прогнозируется повышение уровня воды в реках Тобол и Ишим. Пик паводка ожидается 23-25 апреля. В зону подтопления могут попасть свыше 50 населенных пунктов, в которых проживает почти 7,3 тыс. человек.