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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:14

Сроки строительства противопаводковых сооружений нарушены в ряде регионов ДФО

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - График строительства противопаводковых сооружений не соблюдается в нескольких регионах Дальнего Востока, сообщило управление Генпрокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу.

"Заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин отметил, что высокую вероятность подтопления в текущий паводковый период имеют населенные пункты большинства регионов Дальнего Востока. Вместе с тем в Приморском и Хабаровском краях, Амурской области сроки работ по возведению инженерных защитных сооружений срываются ввиду недостатков проектно-сметной документации", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что сроки строительства нарушены из-за недостатков в работе подрядчиков и недостаточного контроля со стороны заказчиков.

Демешин поручил с привлечением контролирующих органов проверить готовность дамб к предстоящему весеннему паводку, при наличии злоупотреблений или бездействия должностных лиц инициировать вопрос об их уголовном преследовании.

ДФО Амурская область Хабаровский край Приморский край
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