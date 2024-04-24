Краснов назвал недостаточными усилия чиновников по предотвращению паводков

По словам генпрокурора, у властей не было достоверных данных о притоке воды

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Генпрокурор Игорь РФ Краснов считает недостаточными и неэффективными меры по предотвращению паводков в России. Он заявил об этом, выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации.

"От министра природных ресурсов и руководителя Росгидромета в январе текущего года мною потребовано устранить нарушения. Однако принятые ими меры оказались неэффективными и недостаточными", - заявил глава Генпрокуратуры.

По его словам, из 1 тысяч автоматизированных комплексов и постов гидрологической сети, пятая часть на момент проверки в 2023 году не работала. Средства измерения расхода воды при прогнозировании паводка не использовались.

"Отсутствие достоверной информации о показателях притока воды в ответственный момент и не позволило предотвратить глобальное затопление территорий нескольких регионов. Это стало одной из причин чрезвычайного происшествия. В результате пострадали десятки тысяч людей, их имуществу, экономике нанесен значительный ущерб, который еще предстоит оценить", - сказал генпрокурор.

Краснов намерен добиться ответственности всех виновных за случившееся. Он уже доложил президенту об этой ситуации.