Патрушев заявил о связи исполнителей теракта в Crocus с украинскими националистами

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил, что исполнители теракта в подмосковном Crocus City Hall связаны с украинскими националистами.

"В ходе расследования подтверждена и процессуально закрепляется связь непосредственных исполнителей этого теракта с украинскими националистами", - сказал Патрушев в Архангельске на совещании по вопросам безопасности.

"Исполнители, пособники, организаторы этого чудовищного кровавого теракта, иные аффилированные лица, где бы они ни прятались и как бы ни пытались запутать следы преступления, понесут заслуженное наказание", - сообщил Патрушев.

26 марта Патрушев заявлял, что многое указывает на то, что за терактом стоит Украина. "Много указывает. Это сейчас Следственный комитет всё проанализирует и будет информация. И спецслужбы, и правоохранительные органы - у них всё это есть, они вовремя скажут об этом", - сказал тогда Патрушев.

Западные страны заявили, что за этим терактом стоит ИГИЛ (запрещено в РФ).