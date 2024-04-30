Более 1,6 млрд руб. собрали на помощь семьям погибших и пострадавшим в Crocus
Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - На помощь семьям погибших и пострадавшим в результате теракта в Crocus City Hall собрано более 1,6 млрд рублей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"40 дней назад трагедия в "Крокусе" унесла 145 жизней. Еще 551 человек пострадал. Огромное число людей не осталось в стороне. Вместе мы собрали в фонд "Российского Красного Креста" более 1,6 млрд рублей на помощь семьям погибших и пострадавшим. Спасибо всем неравнодушным", - написал он во вторник в своем телеграм-канале.
Воробьев отметил, что 30 мая у стихийного мемориала в Красногорске собираются люди, чтобы почтить память тех, кто погиб в результате теракта.
Теракт в Crocus City Hall
22 марта в Crocus City Hall перед началом концерта группы "Пикник" ворвались несколько мужчин и открыли огонь по посетителям и персоналу. В здании возник пожар. Жертвами теракта стали 144 человека.
Следственный комитет расследует уголовное дело о теракте. По делу уже арестовано более десяти фигурантов, в том числе четверо, по версии следствия, исполнителей нападения, а также лица, которые, как считает следствие, помогали готовить атаку: предоставляли исполнителям жилье, транспортные средства, обеспечивали трансфер денежных средств.