Более 1,6 млрд руб. собрали на помощь семьям погибших и пострадавшим в Crocus

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - На помощь семьям погибших и пострадавшим в результате теракта в Crocus City Hall собрано более 1,6 млрд рублей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"40 дней назад трагедия в "Крокусе" унесла 145 жизней. Еще 551 человек пострадал. Огромное число людей не осталось в стороне. Вместе мы собрали в фонд "Российского Красного Креста" более 1,6 млрд рублей на помощь семьям погибших и пострадавшим. Спасибо всем неравнодушным", - написал он во вторник в своем телеграм-канале.

Воробьев отметил, что 30 мая у стихийного мемориала в Красногорске собираются люди, чтобы почтить память тех, кто погиб в результате теракта.