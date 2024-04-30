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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

Более 1,6 млрд руб. собрали на помощь семьям погибших и пострадавшим в Crocus

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - На помощь семьям погибших и пострадавшим в результате теракта в Crocus City Hall собрано более 1,6 млрд рублей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"40 дней назад трагедия в "Крокусе" унесла 145 жизней. Еще 551 человек пострадал. Огромное число людей не осталось в стороне. Вместе мы собрали в фонд "Российского Красного Креста" более 1,6 млрд рублей на помощь семьям погибших и пострадавшим. Спасибо всем неравнодушным", - написал он во вторник в своем телеграм-канале.

Воробьев отметил, что 30 мая у стихийного мемориала в Красногорске собираются люди, чтобы почтить память тех, кто погиб в результате теракта.

Теракт в Crocus City Hall

22 марта в Crocus City Hall перед началом концерта группы "Пикник" ворвались несколько мужчин и открыли огонь по посетителям и персоналу. В здании возник пожар. Жертвами теракта стали 144 человека.

Следственный комитет расследует уголовное дело о теракте. По делу уже арестовано более десяти фигурантов, в том числе четверо, по версии следствия, исполнителей нападения, а также лица, которые, как считает следствие, помогали готовить атаку: предоставляли исполнителям жилье, транспортные средства, обеспечивали трансфер денежных средств.

Акции памяти жертв теракта в Crocus City Hall

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Цветы у мемориала возле Crocus City Hall в память о жертвах терактаОчередь к стихийному мемориалу в КрасногорскеСтихийный мемориал у Crocus City HallЛюди у мемориала на стрелке Васильевского острова в Санкт-ПетербургеПриспущенный флаг на территории посольства Российской Федерации в БакуНадпись "Скорбим" на фасаде Останкинской башни в МосквеСтихийный мемориал у посольства России в ЕреванеБаннер на стадионе "Ак Барс Арена" в КазаниЛюди возлагают цветы к стеле "Владивосток - город воинской славы"Стихийный мемориал у Crocus City HallФлаги с траурными лентами на здании Государственной Думы РФМемориал у посольства РФ в ПекинеСтихийный мемориал в память о погибших у здания концертного зала Crocus City HallЦветы, игрушки и свечи возле памятника героям обороны Красного Царицына в ВолгоградеБолельщики во время акции памяти жертв теракта перед товарищеским матчем между "Црвеной Звездой" и "Зенитом" в Белграде
Цветы у мемориала возле Crocus City Hall в память о жертвах теракта
Хроника 22 марта – 30 апреля 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Подмосковье Красногорск Андрей Воробьев Crocus City Hall
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