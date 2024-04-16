Военные РФ заявили об активных действиях российской армии на авдеевском направлении

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие в течение суток вели активные боевые действия на авдеевском направлении, отразили здесь восемь контратак подразделений ВСУ, нанесли удары по противнику на других участках фронта, сообщило министерство обороны РФ во вторник.

"На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили тактическое положение и отразили восемь контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 68-й, 71-й егерских, 23-й, 24-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новокалиново, Семеновка, Петровское, Нетайлово и Бердычи Донецкой народной республики (ДНР)", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, удары по противнику нанесены на нескольких участках линии боевого соприкосновения.

Потери ВСУ на авдеевском направлении составили более 380 военнослужащих, боевая машина пехоты, два автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка Paladin, 122 мм САУ "Гвоздика" и три 122 мм гаубицы Д-30, говорится в сводке.

На купянском направлении подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и отразили две контратаки штурмовых групп 21-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Терны (ДНР). Противник потерял до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 155 мм САУ Paladin, 155 мм гаубицу М198 производства США и 152 мм гаубицу "Мста-Б". Уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ, сообщает Минобороны России.

По его данным, на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 46-й аэромобильной, 92-й десантно-штурмовой, 28-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Красногоровка, Курдюмовка и Клещеевка (ДНР). Потери противника составили до 630 военнослужащих, боевая бронированная машина и четыре автомобиля. В ходе контрабатарейной борьбы поражены 155 мм самоходные артиллерийские установки Paladin и Krab, 152 мм САУ "Акация", 105 мм орудие М119, станция радиоэлектронной борьбы "Нота".

На южнодонецком направлении, сообщает ведомство, подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 108-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Луговское Запорожской области, Угледар, Урожайное и Старомайорское (ДНР). Потери противника составили до 80 военнослужащих, два автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", 155 мм САУ Krab, 152 мм гаубица Д-20 и станция РЭБ "Буковель-AD".

На херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение формированиям 117-й механизированной бригады ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Орехов Запорожской области и Ивановка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, пять автомобилей и 155 мм гаубица М777 производства США, говорится в сводке.

Российские военные заявили, что в течение суток поразили склады боеприпасов и горючего ВСУ, а также цеха производства и хранения беспилотных летательных аппаратов.

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены склады боеприпасов и горючего ВСУ, цеха производства и хранения БПЛА, а также скопления живой силы и военной техники противника в 133 районах", - говорится в сообщении Минобороны РФ во вторник.

По данным ведомства, средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 155 украинских беспилотников, шесть крылатых ракет Storm Shadow, две противорадиолокационные ракеты HARM, четыре авиационные ложные воздушные цели MALD, а также два реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 583 самолета, 270 вертолетов, 21292 беспилотных летательных аппарата, 502 зенитных ракетных комплекса, 15793 танка и других боевых бронированных машин, 1267 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8928 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21063 единицы специальной военной автомобильной техники", - сообщили в министерстве обороны РФ.