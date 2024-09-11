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Минобороны РФ сообщило об уничтожении командного пункта ВСУ на авдеевском направлении

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" российской группировки войск "Центр" уничтожил командный пункт вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении, сообщает Минобороны РФ в среду.

"Получив координаты цели, артиллеристы выдвинулись в район боевого применения. Заняв огневую позицию, военнослужащие произвели развертывание боевой машины и наведение ее на цель, после чего выполнили залп 220-мм реактивными снарядами", - сказано в сообщении.

В нем говорится, что командный пункт противника был уничтожен на дистанции более 25 км.

Хроника 24 февраля 2022 года – 11 сентября 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина
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