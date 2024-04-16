Мост обрушился в Хабаровском крае из-за паводка

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Лед разрушил мост через реку Сутырь в поселке Тырма Верхнебуреинского района Хабаровского края, сообщила заместитель председателя краевого правительства по инфраструктуре Ирина Горбачева.

"Мост, к сожалению, разрушен льдом, затор ушел. Муниципальные власти ввели режим ЧС. За рекой ведется контроль и проводится измерение уровня воды, сейчас он падает", - написала Горбачева в своем телеграм-канале.

Она уточнила, что в поселке подтопило шесть жилых домов. В настоящий момент люди из подтопленных домов размещены у родственников и знакомых. Отрезанными от транспортного сообщения оказались 20 человек.

Утром в среду запланирован вылет вертолета с группой спасателей для оказания помощи и проведения оценки ситуации на месте.

Прокуратура Хабаровского края проводит по данному факту проверку, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.