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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае выросла до 47,6 тыс. га

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае за минувшие сутки увеличилась до 47,6 тыс. га, сообщает региональное министерство лесного хозяйства и лесопереработки в четверг.

"В крае зарегистрировано 14 лесных пожаров на общей площади более 47, 6 тыс. га, из них один локализован (24 тыс. га)", - говорится в сообщении.

В тушении, по данным ведомства, задействованы 391 человек, 77 единиц техники, 8 воздушных судов.

Ранее сообщалось, что в Хабаровский край прибыли бригады пожарных из других регионов. В ближайшее время ожидается еще одна группа спасателей. Накануне в крае горело более 30,6 тыс. га леса.

2 мая в лесах Хабаровского края ввели режим ЧС регионального характера.

Хабаровский край Хабаровск
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